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В Польше исключили отправку военных на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не отправит войска на Украину
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша не отправит своих военных на Украину. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мы не планируем направлять (войска на Украину — «Газета.Ru»). Я говорю это прямо. У нас есть другие задания. <...> Польша твердо говорит, что не пошлет», — сказал он.

Косиняк-Камыш напомнил, что у Польши уже есть свои контингенты в Литве и Румынии.

Накануне глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский заявил, что в настоящий момент Варшава не собирается отправлять своих военных на Украину, однако не исключает этого в будущем. По его словам, на Польшу могут оказывать «сильное давление», чтобы заставить ее участвовать в миротворческой миссии.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.

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