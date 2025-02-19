Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ГД заявили, что лидеры стран на всех континентах тянутся к идеям Путина

Слуцкий: лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что лидеры стран на всех континентах тянутся к идеям и подходам российского президента Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, на планете сложилось новое глобальное большинство.

«Лидеры на всех континентах тянутся к идеям и подходам президента России за взаимодействие в интересах здравого смысла, за развитие нормальных, сбалансированных подходов в мировой политике нового столетия для того, чтобы нам обеспечить мир, для того, чтобы нам обеспечить поступательное, форсированное развитие мировой цивилизации в интересах каждой страны», — отметил Слуцкий.

Он добавил, что в движении к многополярному миру «точка невозврата пройдена». Слуцкий выразил уверенность, что переговорный процесс по конфликту на Украине приведет к миру уже в 2025 году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде, заявил, что Соединенные Штаты помогли России выйти из якобы «изоляции», в которой она находилась.

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами