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В СВР заявили, что Польша присматривается ко Львову

Глава СВР Нарышкин: власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в рамках круглого стола, посвященного теме исторических прав на земли Украины, заявил, что польские власти небезосновательно присматриваются ко Львову. Его слова передает РИА Новости.

«Наиболее последовательно на свои так называемые восточные кресы всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили «гиеной Европы». <...> Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», — отметил Нарышкин.

Глава СВР уточнил, что употребленный им термин принадлежит Уинстону Черчиллю. По словам Нарышкина, до Польского похода Красной армии руководство Польши осваивало Галицию и Волынь с особым усердием. Туда переселили десятки тысяч военных в отставке и дали им земельные угодья. Этим историческим фактом директор Службы разведки объяснил неприязнь к полякам со стороны «украинских националистов».

«Хотя между ними неприязнь взаимная - вы хорошо знаете, что одним из символов исторической памяти поляков стала печально известная «Волынская резня»», — добавил Нарышкин.

До этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что президенту США Дональду Трампу, который намерен урегулировать конфликт на Украине, нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, в прошлом эта территория называлась Малороссией.

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.

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