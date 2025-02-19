В МИД России прокомментировали слова Борреля о «разводе» США и Евросоюза

Захарова: говоря о «разводе», Боррель имел в виду развод Евросоюза на деньги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «разводе» в отношениях США и ЕС. Ее слова приводит РИА Новости.

19 февраля Боррель сравнил текущую ситуацию в отношениях США и ЕС с «несогласованным разводом». По его словам, действующей администрации США не нравится европейская политическая и социальная модель, для Вашингтона Европа — это антимодель.

«Происходящее — это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод?» — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, имел ли ввиду Боррель «развод Евросоюза на деньги».

До этого сообщалось, что в Париже прошел неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон. На нем обсуждались вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее в США обозначили роль ЕС в переговорах по Украине.