Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России прокомментировали слова Борреля о «разводе» США и Евросоюза

Захарова: говоря о «разводе», Боррель имел в виду развод Евросоюза на деньги
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова бывшего главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «разводе» в отношениях США и ЕС. Ее слова приводит РИА Новости.

19 февраля Боррель сравнил текущую ситуацию в отношениях США и ЕС с «несогласованным разводом». По его словам, действующей администрации США не нравится европейская политическая и социальная модель, для Вашингтона Европа — это антимодель.

«Происходящее — это несогласованный развод между двумя сторонами Атлантики, глубокий и идеологический развод?» — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, имел ли ввиду Боррель «развод Евросоюза на деньги».

До этого сообщалось, что в Париже прошел неформальный саммит лидеров стран Евросоюза. Мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон. На нем обсуждались вызовы, с которыми сталкивается Европа со стороны США.

Ранее в США обозначили роль ЕС в переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами