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В США обозначили роль ЕС в переговорах по Украине

Рубио: ЕС должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против РФ
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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) должен оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку вводил санкции против России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Но главное здесь — цель, и мы согласны с ней: цель состоит в том, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», — сказал он.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон до этого заявил, что лидеры России и США на переговорах будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. По мнению Бретона, сейчас наступает один из самых серьезных моментов в истории Европы, который по степени важности можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Ранее в Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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