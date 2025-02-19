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Захарова вспомнила Шекспира, говоря о положении Европы и Украины

Захарова отсылкой к Шекспиру отреагировала на положение ЕС и Украины
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сложившееся на фоне переговоров России и США положение Евросоюза, который теперь будет вынужден восстанавливать Украину, напоминает последние строки пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД отреагировала на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который сообщил, что в Европе уже идет дискуссия, какая страна и сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — иронично подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также поинтересовалась, кто будет выплачивать $350 млрд долга за Украину. «Интересно, а 350 миллиардов долл долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам?» — отметила Захарова.

До этого евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюзу на фоне построения новой архитектуры международной безопасности и начала процесса урегулирования украинского кризиса достанется роль финансирования реконструкции Украины.

По словам европейского политика, Евросоюз и Украина оказались «главными проигравшими» на фоне еще продолжающегося конфликта.

Ранее в США заявили, что Украине придется играть по правилам России.

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