В Европе рассказали о стратегии по Украине после окончания конфликта

Евросоюзу на фоне построения новой архитектуры международной безопасности и начала процесса урегулирования украинского кризиса достанется роль финансирования реконструкции Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

«Каково будет место ЕС в этой новой архитектуре на двоих между Россией и США? Я боюсь, что единственная роль, которая достанется ЕС, это финансировать реконструкцию Украины», — подчеркнул он.

По словам европейского политика, Евросоюз и Украина оказались «главными проигравшими» на фоне еще продолжающегося конфликта.

До этого директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявлял, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что Европейский союз однозначно выступает в пользу дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.