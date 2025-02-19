Лавров заявил, что Молдавия мешала обеспечению Приднестровья электричеством

Молдавские власти и Евросоюз чинили препятствия на пути обеспечения Приднестровья электричеством при участии России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме. Его цитирует ТАСС.

«Препятствия чинились очень жесткие со стороны Кишинева, да и Евросоюза. Они очень не хотели, чтобы Приднестровье обеспечивалось электроэнергией по схеме, которая предполагает непосредственное участие РФ», — сказал министр.

По его словам, в итоге ЕС и Молдавия выдвинули вариант, который заключается в том, чтобы наладить поставки газа из РФ, но приуменьшить или вычеркнуть роль Москвы в решении проблемы. Лавров назвал этот метод «нечистоплотным», но отметил, что Россию действия европейцев не удивили.

14 февраля в Приднестровье поступила первая партия природного газа. Как подчеркнул президент республики Вадим Красносельский, эта поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и слаженной работе команды министерства энергетики РФ.

Ранее в Приднестровье сообщили, что поставляемого газа недостаточно для промышленности.