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Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с неонацизмом

Путин: МИД продолжит борьбу с фальсификацией истории, неонацизмом и русофобией
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские дипломаты в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне продолжат активную работу по противодействию всем попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника, которое опубликовано на сайте Кремля.

Поздравляя дипломатов с профессиональным праздником, глава государства также подчеркнул, что особого внимания по-прежнему требует защита прав российских граждан за рубежом.

Президент выразил уверенность в том, что сплоченный коллектив министерства иностранных дел России продолжит трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций страны. Он пожелал всем сотрудникам ведомства новых успехов, ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.

Ранее Путин заявил, что нельзя дать фашизму снова поднять голову.

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