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Путин примет участие в мероприятиях памяти первого мэра Петербурга Собчака

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях к годовщине смерти Собчака
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Владимир Родионов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сегодня Путин будет вспоминать Собчака - в связи с годовщиной примет (участие) в соответствующих мемориальных мероприятиях», — сказал Песков.

Первого петербургского мэра не стало ровно 25 лет назад, 19 февраля 2000 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Анатолий Собчак возглавлял правительство Санкт-Петербурга и участвовал в разработке первой российской Конституции. Работал вместе с будущими президентами — Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. В 1990-е годы годы он был непосредственным начальником нынешнего главы государства.

Пять лет назад, 19 февраля 2020 года, в 20-летие со дня смерти бывшего мэра, Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба, а также своим учителем и другом.

Ранее телеведущая Собчак опубликовала редкое фото со своим отцом.

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