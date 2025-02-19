Песков рассказал о настрое на продолжение переговоров между Россией и США

Песков: настрой на продолжение переговоров с США деловой, импульс очень хороший

Настрой на продолжение переговоров между Россией и Соединенными Штатами деловой, импульс — очень хороший. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг», — заявил он.

По словам Пескова, на данный момент рано делать выводы из прошедшей встречи делегаций стран в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что стоит дождаться «осязаемых результатов».

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия определит переговорщика от Москвы по вопросу урегулирования конфликта на Украине в зависимости от того, кого назначит Вашингтон со своей стороны.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне встречи в Саудовской Аравии.