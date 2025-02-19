В Кремле раскрыли, как будет выбран переговорщик от России по Украине

Песков: Путин выберет переговорщика от России исходя из того, кто будет от США

Президент России Владимир Путин определит переговорщика от Москвы по вопросу урегулирования конфликта на Украине в зависимости от того, кого назначит Вашингтон со своей стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, сначала американская сторона сообщит Кремлю, кто будет главным переговорщиком на будущей встрече по Украине. Россия примет решение о том, кого выбрать своим представителем, исходя из решения США, уточнил Песков.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в Кремле раскрыли темы обсуждений России и США на переговорах.