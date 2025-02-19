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Зеленский разозлил Трампа своими словами о переговорах России и США

Guardian: слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде разозлили Трампа
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Shannon Stapleton/Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского, раскритиковавшего переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, разозлили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Издание напоминает, слова Зеленского о том, что переговоры России и США в Эр-Рияде проводились «между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине — снова об Украине — и без Украины».

«Комментарии украинского президента, по-видимому, разозлили Трампа, который затем начал серию атак на Зеленского», — подчеркнул он.
The Guardian пишет, что Трамп поддержал будущее проведение выборов на Украине.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

При этом, по словам Пескова, нужна юридическая фиксация договоренностей, она подлежит серьезному обсуждению «с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского».

Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.

Ранее в Совфеде заявили, что у России нет запретов на переговоры с Зеленским.

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