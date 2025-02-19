Эксперт раскрыл смысл переговоров Зеленского и Эрдогана

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский накануне провели переговоры по поводу урегулирования конфликта. Для России это не стало неожиданностью, так как в нынешних условиях Киев активно ищет сторону, которая может быть в конфронтации с договоренностями РФ и США, считает политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук.

Западный мир не является однородным и, несмотря на прошлые попытки создать общее антироссийское объединение, со временем группы интересов разных стран разделяют их на самостоятельные, формируя тот самый многополярный мир, считает Пинчук. Сегодня наблюдается наиболее сильный раскол, из-за чего появляются отдельные центры «интересантов» по украинскому конфликту и сторон, которым он выгоден, пояснил он.

На этом фоне, по мнению политолога, Зеленский стал проявлять активность на «самостоятельных полях», которые могут находиться в конфронтации с российско-американскими договоренностями. Отдельно Пинчук выделил Турцию, напомнив, что она находится в сложных отношениях с США, которые поддерживают курдов.

«Это всё шестерёнки многосвязанного, разнонаправленного механизма. И сейчас будет складываться совершенно новая конфигурация, которая в значительной мере отличается от того, что было ранее», — заключил эксперт.

Напомним, накануне Зеленский в Анкаре провел переговоры с Эрдоганом по урегулированию российско-украинского конфликта. На сайте турецкого лидера сообщалось, что политики рассмотрят все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами и гарантии безопасности, которые Анкара может предоставить Киеву.

Эрдоган ранее высказался о территориальной целостности Украины.