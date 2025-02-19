Западной Европе нужно признать ошибочность своих действий и покаяться в реинкарнации нацизма прямо и косвенно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, перед тем, как покаяться, Западной Европе необходимо признать «абсолютную свою ошибочность действий, где-то подлость, где-то преступность, где-то глупость».

Захарова объяснила, что под прямой реинкарнацией нацизма подразумевает спонсирование неонацизма, под косвенной — когда европейские страны «ставят под сомнение на разные лады... раскладывая это по ролям итоги Нюрнберга».

Представитель МИД РФ добавила, что странам Европы необходимо понять, что они достигли тупика, вкладывали миллиарды евро в неонацистов, поставляли оружие «террористам-экстремистам», предоставили политическую информационную поддержку тем, «кто смеется над понятиями свободы слова, демократии, уважения прав человека, меньшинств».

Ранее Захарова заявила, что встреча в Эр-Рияде положила начало решению проблем, созданных Байденом.