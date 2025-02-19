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Советник Трампа заявил, что США не приемлют временного прекращения огня на Украине

Уолтц: США хотят окончательного прекращения конфликта на Украине
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Shannon Stapleton/Reuters

Мирный процесс урегулирования конфликта на Украине, начатый переговорами России и США в Эр-Рияде, должен стать основой для окончательного прекращения украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, его слова приводит газета Financial Times.

«Это должно стать окончательным прекращением войны, а не временным, как мы видели в прошлом», - подчеркнул он.

Как пишет FT, госдепартамент США заявил, что новый дипломатический канал между двумя странами «заложит основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес и исторические экономические и инвестиционные возможности» после окончания конфликта на Украине.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии положили начало восстановлению диалога Москвы и Вашингтона и решению проблем, созданных администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Ранее Reuters узнал, почему Зеленский отложил визит Саудовскую Аравию.

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Переговоры о мире на Украине
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