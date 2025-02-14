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Китай пообещал ответить США, если Вашингтон будет подавлять Пекин

МИД КНР: если США будут подавлять Китай, то он будет действовать так же
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Mark Schiefelbein/AP

Китай нацелен на построение стабильных и предсказуемых отношений с США, но решительно ответит в случае попыток Вашингтона усилить конфронтацию. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Мы готовы развивать здоровые, долгосрочные и взаимовыгодные двусторонние связи, а также находить баланс для мирного сосуществования двух держав в глобальном масштабе», — отметил Ван И.

Он выразил надежду, что США будут действовать в унисон с Пекином, избегая эскалации.

«Если же Вашингтон продолжит курс на сдерживание Китая, игнорируя диалог, у нас не останется иного выбора, кроме как адекватно и твердо реагировать на такие вызовы», — сказал Вани И.

По его словам, Пекин выступает за партнерство, но не допустит одностороннего давления, защищая национальные интересы и суверенитет.

Также Ван И отметил, что Китай приветствует любые шаги, способствующие разрешению украинского кризиса, включая то, что в последние дни США достигли понимания с Россией.

Ранее в США включили Россию и Китай в список «нарушителей спокойствия».

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