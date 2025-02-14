В США включили Россию в список «нарушителей спокойствия»

В мире формируется «потенциально дестабилизирующий альянс» между Китаем, Россией и Северной Кореей. Об этом заявил адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, слова которого передает Bloomberg.

По его словам, этот «треугольник нарушителей спокойствия» угрожает превратить свободный и открытый Тихий океан в арену геополитического соперничества. В своем выступлении на оборонном форуме в Гонолулу Папаро отметил растущее технологическое, дипломатическое и военное сотрудничество между тремя странами, включая совместные военно-морские учения.

Хотя США пока сохраняют технологическое превосходство в области подводных лодок, Папаро подчеркнул развитие Россией технологий скрытного передвижения субмарин, потенциально представляющих угрозу в будущем, даже если пока эти технологии не переданы Китаю. В целом, действия этих трех стран в Тихоокеанском регионе, по мнению адмирала, становятся все более скоординированными и эффективными.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее вице-президент США предложил начать перезагрузку отношений с Россией.