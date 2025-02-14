Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США включили Россию в список «нарушителей спокойствия»

Адмирал США Папаро назвал Россию, Китай и КНДР тройкой нарушителей спокойствия
close
AP

В мире формируется «потенциально дестабилизирующий альянс» между Китаем, Россией и Северной Кореей. Об этом заявил адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, слова которого передает Bloomberg.

По его словам, этот «треугольник нарушителей спокойствия» угрожает превратить свободный и открытый Тихий океан в арену геополитического соперничества. В своем выступлении на оборонном форуме в Гонолулу Папаро отметил растущее технологическое, дипломатическое и военное сотрудничество между тремя странами, включая совместные военно-морские учения.

Хотя США пока сохраняют технологическое превосходство в области подводных лодок, Папаро подчеркнул развитие Россией технологий скрытного передвижения субмарин, потенциально представляющих угрозу в будущем, даже если пока эти технологии не переданы Китаю. В целом, действия этих трех стран в Тихоокеанском регионе, по мнению адмирала, становятся все более скоординированными и эффективными.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее вице-президент США предложил начать перезагрузку отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами