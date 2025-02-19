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В США задумались о будущем Украины в связи с ее отсутствием на встрече в Эр-Рияде

Bloomberg: отсутствие Украины на встрече в Эри-Рияде усилило опасения по миру
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Telegram-канал «Мария Захарова»

Отсутствие Украины на переговорах усилило опасения по поводу быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Украина и Евросоюз могут остаться в стороне от будущих переговоров.

В статье также говорится, что президент США Дональд Трамп отказался от политики своего предшественника Джо Байдена, которая заключалась в отказе вести переговоры с Россией без участия Украины. Кроме того, при республиканце Вашингтон изменил позицию относительно обещаний предоставить республике членство в НАТО.

Газета The Washington Post пишет, что российско-американские переговоры, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде, приведут к неблагоприятному для Украины результату. Авторы статьи также отметили, что Соединенные Штаты отказались от принципа не вести переговоров с представителями России без участия украинской стороны. Существуют опасения, что такой подход приведет к заключению соглашения об окончании украинского конфликта, результат которого будет неблагоприятен для Киева.

Газета предположила, что переговоры в Саудовской Аравии вызвали глубокое беспокойство на Украине. Отмечается, что американские чиновники чувствуют себя очень комфортно, обсуждая судьбу республики без ее представителей.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

Ранее Reuters узнал, почему Зеленский отложил визит Саудовскую Аравию.

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