США приостановили прием заявлений от украинцев на въезд в страну

Соединенные Штаты приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, которые были поданы мигрантами из Украины и Латинской Америки. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники.

«По словам двух официальных лиц США и внутренней служебной записки, полученной CBS News, администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что им разрешали въезд в США при бывшем президенте Джо Байдене.

По данным CBS, заморозка приема заявок будет действовать «неопределенный срок», пока правительственные чиновники работают над выявлением «потенциальных случаев мошенничества» и улучшением процедур проверки в целях «снижения опасений, связанных с национальной и общественной безопасностью».

До этого министерство юстиции Соединенных Штатов отстранило от должности нескольких судей, которые занимались делами, связанными с иммиграцией, несмотря на более чем 3 млн накопившихся таких дел и обещания главы Белого дома Дональда Трампа бороться с нелегальной миграцией.

Ранее минюст США подал иск против штата Нью-Йорк из-за мягкого миграционного закона.