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В Германии призвали правительство ответить за помощь Украине

Депутат Дагделен: правительство ФРГ должно ответить за помощь Украине
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Shutterstock/hanohiki

Депутат бундестага Севим Дагделен в своем аккаунте в соцсети X призвала правительство Германии ответить за помощь Украине.

Таким образом она прокомментировала слова Зеленского о том, что тот не знает, куда делись около $100 млрд помощи от США.

Дагделен допустила, что Зеленский также не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков.

«Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчет в срочном порядке до 23 февраля», — поделилась депутат.

До этого французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что Запад должен немедленно перестать предоставлять Украине финансовую помощь после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не знает, куда делись миллиарды долларов американской поддержки Украины.

Французский политик добавил, что конфликт на Украине является большой схемой по хищению денежных средств, и призвал провести соответствующее расследование.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.

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