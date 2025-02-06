Трампу вернут изъятые при обыске секретные документы

CNN: ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые при обыске в его поместье

Президенту США Дональду Трампу вернут документы, в том числе секретные, которые были изъяты у него в 2022 году во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника.

В августе 2022 года в поместье политика во Флориде прошли обыски по делу о незаконном хранении конфиденциальных материалов после ухода Трампа с должности президента. Согласно судебным протоколам, в ходе них агенты ФБР изъяли около 100 секретных документов, а также одежду, подарки и несекретные документы.

Поскольку уголовное дело в отношении теперь уже президента США закрыто, министерство юстиции работает над возвращением предметов, собранных в ходе расследования. Прокуроры и агенты ФБР, которые вели расследование, получили от ведомства указание вернуть все изъятое.

Помимо документов, Трампу вернут рубашки для гольфа, поздравительные открытки и фотографии Селин Дион, отмечает CNN.

В сентябре супруга Трампа Мелания заявляла, что ФБР нарушило ее право на частную жизнь обыском в Мар-а-Лаго.

Ранее Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о порноактрисе.