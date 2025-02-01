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В ФБР ждут массовых чисток против агентов по делам Трампа

WP: Белый дом проведет массовые чистки против агентов ФБР по делам Трампа
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Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную программу чисток среди агентов Федерального бюро расследований (ФБР), замешанных в делах Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Неясно, сколько агентов может быть затронуто, но чиновники работают над выявлением потенциально сотен для возможного увольнения», — говорится в публикации.

Отмечается, что особый интерес вызывают те агенты, которые работали над расследованиями специального прокурора Джека Смита предполагаемых попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года и его предполагаемого неправильного обращения с секретными документами.

До этого телеканал CBS сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от некоторых высокопоставленных сотрудников ФБР подать в отставку или уйти на пенсию.

Ранее CNN узнал о планах Трампа провести переговоры с Путиным после инаугурации.

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