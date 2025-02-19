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Трамп объяснил, в каком случае не допустит Маска к госпрограммам

Трамп: Маск не сможет участвовать в госпрограммах при конфликте интересов
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Brandon Bell/Reuters

Руководителя департамента эффективности государственного управления США (DOGE), основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска не допустят к участию в государственных программах при конфликте интересов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься», — отметил он.

Глава Белого дома уточнил, что этого касается и космической программы.

В начале февраля телекомпания NBC News сообщила, что Маск и его команда, некоторые из которых не имеют соответствующего опыта работы в системе государственного управления, воспринимают правительство как частную компанию. По мнению предпринимателя, его можно и нужно сократить и модернизировать. При этом телеканал подчеркнул, что Маску необходимо отчитываться перед главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Сама Уайлс заявила NBC News, что у нее сложились с предпринимателем «дружеские и крайне продуктивные отношения».

До этого газета The New York Times писала, что Маск поставил кровати для себя и своих ближайших подчиненных в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом. Бизнесмен аргументировал это необходимостью работать упорно, допоздна, в том числе по выходным. Маск называет свою привычку работать без выходных «суперспособностью».

Ранее Трамп заявил о способности Маска выявить необоснованные расходы в ведомствах США.

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