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Маск переехал в здание рядом с Белым домом

NYT: Маск поставил кровати в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом
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Amanda Perobelli/Reuters

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск поставил кровати для себя и своих ближайших подчиненных в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что кровати были установлены в здании в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне — Маск аргументировал это необходимостью работать упорно, допоздна, в том числе по выходным. Маск называет свою привычку работать без выходных «суперспособностью».

До этого телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме сообщил, что Илона Маска, миллиардера, основателя SpaceX и Tesla и сторонника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим».

Уточняется, что эта должность предполагает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников администрации американского президента.

Ранее Медведев прокомментировал обещание Маска закрыть агентство USAID.

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