Трамп заявил, что Россия может, но не хочет уничтожить украинские города

Трамп заявил, что Россия может, но не хочет быстро уничтожать украинские города

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может «очень быстро» полностью уничтожить украинские города, но не хочет этого делать. Его слова приводит РИА Новости.

Также Трамп отметил видимое нежелание Москвы устраивать масштабные разрушения в Киеве, несмотря на наличие соответствующих возможностей.

До этого помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц допустил сохранение за РФ занятых в ходе СВО территорий. По словам Уолтца, обсуждение вопроса о территории и гарантиях безопасности представляет собой «практическую реальность».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Уолтц заявил, что сделка с США по ресурсам станет для Украины лучшей гарантией безопасности.