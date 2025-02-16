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Советник Трампа: сделка с США по ресурсам станет для Украины лучшей гарантией безопасности

Советник Трампа Уолтц: США хотят от Украины возвращения вложенных средств
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Mike Segar/Reuters

Советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в программе Fox News Sunday заявил, что США ждут от Украины возвращения вложенных средств.

Чиновник заявил, что Вашингтон помогал Киеву «в форме займов». Теперь он считает, что американские инвестиции в Украину станут для нее лучшими гарантиями безопасности. Кроме того, общество США имеет право «на возмещение, заслуживает хоть какой-то компенсации за миллиарды», вложенные в военные действия в республике.

«Это вызывает у некоторых людей дискомфорт, но я думаю, что [президент Украины] Зеленский поступил бы очень мудро, заключив это соглашение с Соединенными Штатами. Нет лучшего способа обеспечить их в будущем», — сказал Уолтц.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины. Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая сделка должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.

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