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Макрон призвал к коллективной деэскалации

Макрон призвал Путина принять участие в коллективной деэскалации на Украине

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AP

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. Заявление французского лидера на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро цитирует РИА Новости.

«Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.

Ранее Путин утвердил обновленную ядерную доктрину.

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Операция на Украине
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