Зеленский заявил, по вопросу территорий Украины «компромиссов не будет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается идти на компромиссы в вопросе утраченных территорий, но заметил, что республика будет стремиться вернуть их дипломатическим путем. Его слова приводит «Укринформ».

«Мы не можем признать любую, ни одну из территорий, которые временно оккупированы Россией, российскими. Они будут украинскими, и не может быть никакого компромисса. Очень хочется, чтобы у нас была возможность вернуть территории дипломатическим путем, потому что очень хочется не терять наших людей, потому что это самое ценное, что есть на Украине», — утверждает Зеленский.

Он заверил, что дипломатия не означает «сдачу интересов и суверенитета» Украины. Когда Киев говорит о дипломатии, то говорит о «бескровном пути возвращения справедливости», подчеркнул глава государства.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ошибкой Соединенных Штатов «откровенный слив» Киева по вопросам возвращения территорий и членства в НАТО.

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