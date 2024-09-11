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Эрдоган призвал вернуть Крым Украине

Глава Турции Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины

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Unsplash

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма в состав Украины, поскольку это «требования международного права». Его слова передает ТАСС.

«Возвращение Крыма в состав Украины — это требование международного права», — сказал турецкий лидер в видеообращении к участникам саммита Крымской платформы в Киеве.

По его словам, Анкара поддерживает независимость и суверенитет Украины.

Также Эрдоган выразил надежду, что конфликт завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В начале сентября рабочая группа при парламенте Крыма признала незаконным решение советского лидера Никиты Хрущева передать полуостров в состав УССР.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в 1954 году Хрущев «фактически подарил Украине Крым».

В 2023 году Эрдоган сообщал, что Россия не уйдет из Крыма. По мнению руководителя евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоля Ливена, западное оружие не поможет Украине вернуть утраченные территории.

Ранее на Украине выпустили школьный учебник с картой страны без Крыма.

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