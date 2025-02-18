Уиткофф очень высоко оценил результаты переговоров в Эр-Рияде

Соединенные Штаты не могли представить лучшего исхода переговоров с Россией в Эр-Рияде. Об этом заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает РИА Новости.

«Переговоры прошли позитивно, конструктивно, в деловом ключе. Все участники были настроены на достижение нужного результата. Когда мы обсуждали итоги после сессии, мы не могли представить себе лучшего исхода», — заявил Уиткофф.

Американский дипломат добавил, что переговоры прошли в атмосфере нацеленности на успех мирного урегулирования.

Также стало известно, что российская и американская делегации на встрече в Саудовской Аравии выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа.

18 февраля в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Встреча продлилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа.