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На Украине отметили важный нюанс сделки с США по ресурсам

Дмитрук: сделка с США по ресурсам невозможна, поскольку Зеленский нелегитимен
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому возможная сделка Киева с США по редкоземельным металлам не будет считаться действительной. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский может подписывать что угодно. Пусть даже передает все полезные ископаемые Марса и Луны», — написал парламентарий.

По его словам, подпись Зеленского «не стоит и той бумаги, на которой он ее поставит». Депутат отметил, что подписанная украинским лидером «бумажка» не будет иметь юридической силы.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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