Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии назвали слухами сообщения о выводе войск США из стран Балтии

Глава Минобороны Эстонии: у США нет планов по выводу войск из стран Балтии
close
Jonathan Drake/Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур опроверг сообщения СМИ о планах США вывести американские войска из стран Балтии. В интервью эстонской газете Postimees он ясно дал понять, что эта информация не соответствует действительности, пишет «Интерфакс».

«Не стоит верить слухам», — высказался Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что ни один американский политический или военный канал не сообщал о выводе войск США из стран Балтии. Он добавил, что этот вопрос также не поднимался в ходе его встречи с министром обороны США Питом Хегсетом. Глава Минобороны Эстонии считает, что для вывода войск из стран Балтии у США нет ни военных, ни финансовых оснований.

О том, что США могут вывести свои войска из стран Балтии, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть переброшены дальше на запад, в результате чего «Евросоюз может стать уязвимым для армии РФ».

Ранее Лавров назвал неприемлемым наличие войск НАТО на территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами