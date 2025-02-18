Рубио предположил, как будет достигнут мир на Украине

Рубио: мир на Украине потребует сложной и напряженной дипломатии

Достижение мира на Украине потребует сложной и напряженной дипломатии. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает РИА Новости.

По мнению госсекретаря США, достижение мира на Украине станет возможным только в том случае, если обе стороны будут согласны идти на некоторое смягчение своих позиций.

«Это те вещи, которые должны происходить посредством сложной и напряженной дипломатии, а также закрытых комнат в течение определенного периода времени», — заявил Рубио.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Лавров и госсекретарь США договорились создать механизм консультаций.