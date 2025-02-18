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Захарова пошутила о разрывающемся от звонков журналистов CNN телефоне

Захарова пошутила о массово звонящих журналистах США на фоне встречи в Эр-Рияде
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, идущего параллельно с переговорами представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, заявила о «разрывающемся» от звонков журналистов американского телеканала CNN телефоне. Ее слова приводит РИА Новости.

«У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась», — пошутила Захарова.

Она напомнила, что американские корреспонденты могут подключиться к брифингу.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в МИД России предложили Европе «проветрить» геополитическую обстановку.

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