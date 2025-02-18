В МИД РФ заявили, что элиты Европы сорвались с цепи в вопросе конфликта на Украине

Политические элиты Европы сделали ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.
«В последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия, открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что решения Евросоюза свидетельствуют о желании затянуть конфликт для оказания давления на Россию, а также оправдания будущих попыток нанести стране поражение.
Также в ходе брифинга представитель МИД РФ заявила, что европейским странам следует «проветрить» геополитическую обстановку. Дипломат обратила внимание, что страны Европы продолжают обвинять Россию в угрозе безопасности. Также государства региона «стимулируют политическую цензуру, вводят рестрикции в отношении альтернативных источников информации», подчеркнула Захарова.
Ранее в МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова.