В МИД РФ заявили, что элиты Европы сорвались с цепи в вопросе конфликта на Украине

Захарова: элиты Европы сделали ставку на военное решение конфликта на Украине

Политические элиты Европы сделали ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия, открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что решения Евросоюза свидетельствуют о желании затянуть конфликт для оказания давления на Россию, а также оправдания будущих попыток нанести стране поражение.

Также в ходе брифинга представитель МИД РФ заявила, что европейским странам следует «проветрить» геополитическую обстановку. Дипломат обратила внимание, что страны Европы продолжают обвинять Россию в угрозе безопасности. Также государства региона «стимулируют политическую цензуру, вводят рестрикции в отношении альтернативных источников информации», подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова.