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В МИД РФ заявили, что элиты Европы сорвались с цепи в вопросе конфликта на Украине

Захарова: элиты Европы сделали ставку на военное решение конфликта на Украине
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MFA Russia/Global Look Press

Политические элиты Европы сделали ставку на военное решение конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«В последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты будто с цепи сорвались. Они просто отбросили всякие приличия, открыто выражают свое неприятие наметившихся возможных контуров для предметного разговора по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что решения Евросоюза свидетельствуют о желании затянуть конфликт для оказания давления на Россию, а также оправдания будущих попыток нанести стране поражение.

Также в ходе брифинга представитель МИД РФ заявила, что европейским странам следует «проветрить» геополитическую обстановку. Дипломат обратила внимание, что страны Европы продолжают обвинять Россию в угрозе безопасности. Также государства региона «стимулируют политическую цензуру, вводят рестрикции в отношении альтернативных источников информации», подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД России допустили слезы НАТО в ответ на слова Лаврова.

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