США не проинформировали Киев о темах переговоров с Россией в Саудовской Аравии

WP: США не уведомили Украину о предмете переговоров с Россией

Администрация Дональда Трампа не уведомила Украину о вопросах, которые будут обсуждаться на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По словам источника, Киев не получил от Вашингтона информации о возможных договоренностях, затрагивающих украинские интересы. Переговоры пройдут на фоне визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд 19 февраля, однако встреча президента Украины с представителями США не запланирована.

«Нам не сказали, о чем они хотят говорить. Мы не знаем, чем готовы пожертвовать ради сделки», — заявил чиновник изданию.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча была посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий.

Ранее Ушаков рассказал, когда состоится встреча Путина и Трампа.