Захарова: Зеленский может говорить о своих планах нападения на другие страны

Президент Украины Владимир Зеленский может говорить о собственных идеях, обвиняя Россию в планах по нападению на страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала интервью Зеленского NBC News. В ходе диалога украинский лидер заявил, что этим летом Россия якобы может вторгнуться на территорию Литвы или Польши.

По словам Захаровой, это «классическая история того, как Запад сначала создает монстров», а потом сталкивается с конфликтами с их участием.

15 февраля представитель МИД заявила, что на Западе пропал интерес к «клоунам на Банковой». Таким образом Захарова прокомментировала запрет Зеленскому говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности и отсутствие вопросов к политику.

16 февраля дипломат заявила, что западные СМИ, обвинявшие Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, теперь насмехаются над президентом Украины.

Ранее Захарова рассказала, что будет с Украиной.