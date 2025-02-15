На Западе пропал интерес к «клоунам на Банковой». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС запрет президенту Украины Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке на Мюнхенской конференции по безопасности и отсутствие вопросов к политику.

По словам Захаровой, чувствительной информацией об администрации бывшего президента США Джо Байдена сейчас никого не удивишь, хотя раньше Зеленский «шантажировал американский политический бомонд», периодически вбрасывая подробности участия команды Байдена в разжигании конфликта и коррупционных схемах. Но теперь украинского президента уже не слушают как оракула, отметила дипломат.

«Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы. Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен», — сказала она.

На Банковой улице в Киеве находится офис президента Украины.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит 14–16 февраля 2025 года. Участие в ней принимают около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций.

15 февраля на мероприятии с речью выступил Зеленской. Он говорил на английском языке, а затем хотел перейти на украинский, после того как пришло время отвечать на вопросы модератора. Однако модератор, не задумываясь, ответила «нет», когда политик спросил, можно ли говорить по-украински.

Ранее Захарова назвала «тайной, покрытой мраком» сумму потраченных на Украину денег.