В Италии заявили, что страны ЕС разделились по вопросу отправки миротворцев на Украину

Страны Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворцев на территорию Украины в ходе саммита лидеров государств объединения. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Некоторые члены ЕС — Франция, скандинавские страны и страны Балтии, представленные вчера в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, — а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в этом», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Испания, Польша, Германия и Италия при этом не поддержали решение. Так, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони назвала предложение «неэффективным решением», а канцлер ФРГ Олаф Шольц счел обсуждение инициативы «преждевременным и неуместным», добавили журналисты.

Саммит лидеров стран Евросоюза состоялся 17 февраля — сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-евродепутат назвал цель саммита лидеров стран ЕС по Украине.