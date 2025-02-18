Экс-евродепутат назвал цель саммита лидеров стран ЕС по Украине

Саммит лидеров стран Евросоюза в Париже, инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном, прошел из-за страха завершения конфликта на Украине. Об этом заявил бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в социальной сети X.

«Встреча поджигателей войны в Париже. Они в ужасе от того, что война, на которую они потратили более 100 миллиардов, может прекратиться. Народы Европы устали от западного империализма», — написал политик.

Саммит лидеров стран Евросоюза состоялся 17 февраля — сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 февраля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране. По его словам, лидеры стран Евросоюза лишь «надули щеки», сделав вид, будто от них что-то зависит.

Ранее Макрон поговорил с Трампом и Зеленским.