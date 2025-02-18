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В Италии сравнили лидеров Европы с «обезумевшими мышами»

Il Fatto quotidiano: лидеры ЕС ведут себя как «обезумевшие мыши» из-за США
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Лидеры европейских стран ведут себя подобно «обезумевшим мышам» после резких заявлений со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano, комментируя экстренный саммит ЕС, который накануне прошел в Париже.

«Безапелляционный наезд США на Евросоюз заставил его лидеров забегать как ополоумевших мышей. Иначе как можно охарактеризовать решение Эммануэля Макрона созвать экстренный саммит по украинскому вопросу из восьми стран <...>, исключив остальных 19 членов ЕС?» — говорится в материале.

При этом даже «мини-состав» Евросоюза не смог прийти к консенсусу по реакции на новую политику Белого дома. Так, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер поддержали размещение европейских солдат для гарантий прекращения огня на Украине, а Германия и Испания выступили против этого. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони и вовсе высказалась против противостояния Брюсселя с Вашингтоном.

Подробнее о парижском саммите лидеров ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Еврокомиссии заявила Келлогу о желании работать с США по урегулированию на Украине.

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