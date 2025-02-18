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Кулеба о возможном перемирии: «игра не окончена, мы только разминаемся на поле»

Экс-глава МИД Кулеба отверг возможность перемирия на Украине в ближайшее время
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Tobias Hase/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность скорого перемирия в конфликте между Москвой и Киевом. В интервью «Би-би-си» он заявил, что для республики «игра не окончена» и Киев «только разминается».

По его словам, сейчас идет «игра» на «очень ранней стадии», в ходе которой на Европу и Владимира Путина совершается «кавалерийское наступление» со стороны США. Кулеба утверждает, что Киеву нужно втягивать президента Дональда Трампа в «длинную игру вместо того, чтобы поддаваться его давлению».

«Поэтому игра далеко не окончена. Она еще даже не началась, мы все только разминаемся на поле, и каждый смотрит на другую его половину, чтобы оценить, насколько хороша физическая форма у соперника, и учесть это во время игры. Впереди еще очень-очень много битв, много маневров. Я всегда говорю: очень важно не падать до выстрела, но еще важнее — не падать после выстрела. Я считаю, что Украина должна руководствоваться этим правилом», — сказал Кулеба.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет.

Ранее во Франции испугались «немыслимого» союза Путина и Трампа.

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