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Союзница Трампа в Европе усомнилась в необходимости отправки войск на Украину

Премьер Италии Мелони усомнилась в целесообразности отправки войск на Украину
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Yara Nardi/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в целесообразности и необходимости отправки европейского военного контингента на Украину для миротворческой миссии. Об этом пишет AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом Мелони сказала другим европейским лидерам во время неформального саммита представителей ЕС в Париже.

Источник указал, что, по словам итальянского премьера, отправка войск – «самый сложный и наименее эффективный» способ обеспечить мир на территории республики. Мелони также отметила важность привлечения Соединенных Штатов к любым дискуссиям по Украине и европейской безопасности.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну на Украине.

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