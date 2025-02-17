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В Совфеде обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну на Украине

Сенатор Джабаров обвинил Макрона в желании развязать третью мировую на Украине
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, созвав саммит лидеров ЕС в Париже по вопросу Украины, пытается развязать третью мировую войну. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

«Этим европейцам очень хочется продолжать войну. Макрон вообще поджигатель, известный несостоявшийся Наполеон. Он возомнил из себя большого лидера большой державы. Но НАТО без Америки мало что из себя представляет в реальности, кроме французской армии, небольших польской и британской там ничего нету. Они просто спровоцируют третью мировую, ядерный конфликт», — считает политик.

Джабаров отметил, что страны ЕС – главные агрессоры на Украине, поставляющие Киеву вооружение и боеприпасы. Парламентарий отметил, что представители России вылетели в Саудовскую Аравию для контактов с администрацией Дональда Трампа. Европейцам на этих переговорах делать нечего, подчеркнул политик.

До этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что на экстренной встрече в Париже лидеры Европейского союза обсудят, как не допустить, чтобы возможные мирные переговоры по Украине, продвигаемые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, закончились «вознаграждением» России за ее «агрессию».

До этого в Британии допустили, что миротворцы на Украине «могут воевать с русскими».

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