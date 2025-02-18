В Венгрии высказались о расплакавшемся главе Мюнхенской конференции

Нет ничего удивительного в том, что Европу на воспринимают всерьез другие страны на международной арене. Так советник премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал инцидент на Мюнхенской конференции по безопасности, где ее глава Кристоф Хойсген расплакался.

«Если такие люди заботятся о безопасности континента, не надо удивляться, что Европу не воспринимают всерьез», — подчеркнул он.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Хойсген во время закрытия мероприятия заявил, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса следует с опасением относиться к тому, что общая ценностная база США и Европы «может уже не быть такой единой», после чего заплакал.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Хойсгена «редкостным фриком». Так он в соцсети X прокомментировал видео с церемонии закрытия мероприятия, на котором немецкий политик расплакался.

Ранее на Западе назвали Мюнхенскую конференцию кошмарным сном для Европы.