Дипломаты прорабатывают контакты Лаврова на полях встречи глав МИД G20

Контакты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях встречи глав МИД стран – участниц G20 прорабатываются. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

В период с 20 по 21 февраля Лавров примет участие в стартовой встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран, входящих в G20, в Йоханнесбурге, ЮАР, рассказала Захарова. Она подчеркнула, что это знаковое событие не только для Претории, но и для всего Африканского континента.

«Будет дан развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся событий, обозначены конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений», — прокомментировала представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что на полях встречи прорабатывается целый ряд контактов российской делегации во главе с министром, непосредственно его переговоров с заинтересованными коллегами.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на саммите G20 в Йоханнесбурге, обвинив ЮАР в совершении «очень плохих вещей». Рубио подчеркнул, что ЮАР проводит экспроприацию частной собственности и использует G20 для продвижения «солидарности, равенства и устойчивости». В качестве примеров он привел поощрение страной комплекса мер «Разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI) и разрешение проблем изменения климата.

Ранее в Кремле скептически отнеслись к возможному возрождению G8.