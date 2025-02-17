В Кремле считают преждевременным делать выводы из заявлений на Мюнхенской конференции

На основе предварительных высказываний, сделанных на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в том числе вице-президентом США Джозефом Байденом, делать далеко идущие заключения со стороны России было бы преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что информационный фон прошедшей конференции был перегруженным «в силу понятных причин» и «в силу критического объема конфликтного потенциала».

«Думается, что на основании каких-то заявлений делать далеко идущие выводы преждевременно. Но мы все заявления фиксируем», — указал Песков.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России уличили главу Мюнхенской конференции во лжи.