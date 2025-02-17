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Шольц заявил, что Европа не позволит демилитаризировать Украину

Канцлер ФРГ Шольц: Европа не допустит демилитаризации Украины
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Axel Schmidt/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал обязательного участия Евросоюза в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявив, что Европа не допустит исключительных соглашений между США и Россией. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов, передает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что ЕС не позволит сторонам договориться о демилитаризации Украины.

«Мы, европейцы, этого не допустим. Украина должна сохранить сильную армию», — отметил он.

Канцлер также отреагировал на заявления о возможном отсутствии Европы за столом переговоров.

«Без нас это сделать невозможно. Никаких гарантий безопасности без нашего участия не будет. Европа имеет право голоса. Мы не позволим кому-либо решать судьбу Украины в обход наших интересов», — заявил Шольц.

16 февраля американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Рубио добавил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на каком-то этапе подключат представителей Украины и Европы.

«Коммерсант» писал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

Ранее депутат бундесвера раскритиковала ФРГ за «вассальную верность» США.

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