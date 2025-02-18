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В России обвинили Зеленского в уничтожении государственности Украины

Патрушев обвинил Зеленского и Запад в уничтожении государственности Украины
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Никто не сделал столько для уничтожения государственности Украины, сколько президент страны Владимир Зеленский, его соратники и их «покровители» на Западе. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

По его словам, несмотря на то, что Украина в XX веке была создана во многом искусственно, Россия после распада СССР уважала суверенитет этой страны и делала все для упрочения добрососедских отношений. Тем временем западные страны превратили Украину в своей «протекторат», который стал плацдармом для подготовки антироссийской агрессии, отметил Патрушев.

Помощник главы РФ добавил, что при таком подходе государственность Украины стала настолько зыбка, что сегодня опирается лишь на поддержку западных союзников.

Патрушев считает, что у действующих киевских властей нет опоры на украинский народ, Зеленский — нелегитимный президент, поскольку срок его президентства истек в мае 2024 года, а «неонацистская власть» держит граждан «в рабском повиновении под страхом лишения жизни».

Ранее Патрушев назвал исход конфликта на Украине.

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